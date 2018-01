Problemen med svineri, våld och fylla på nattbussen till och från Jönköping från Värnamo uppmärksammades för snart två år sedan. Mycket av problemen orsakade av personer som hoppade av och på i Vaggeryds kommun. Då, våren 2016, hade det pågått en tid och länstrafikbolaget, JLT, hade redan försökt att få tillstånd för kameraövervakning – utan att lyckas.

Väktare infördes

När det var som värst ställdes turerna in under en månad. Därefter provades dels med en medföljande väktare, dels med att sätta in ytterligare en buss och på så sätt minska trängseln.

— Effekten var begränsad vilket gjorde att vi gjorde en ny ansökan om kameraövervakning. Det som jag tror fällde avgörandet var att vi kunde skicka med rapporter om alla de incidenter som varit, kompletterat med bilder, säger vice vd Peter Sandberg på Karlssonbuss som trafikerar sträckan på uppdrag av huvudentreprenören Nettbuss.

Hot, våld och dess fara för trafikanter och inverkan på chaufförernas arbetsmiljö poängterades särskilt. Och enligt Peter Sandberg var det ingen diskussion när man väl fick tillståndet.

Geografiskt tillstånd

Tillståndet är geografiskt och gäller för kameraövervakning i kommunerna Jönköping, Vaggeryd och Värnamo. För att det ska fungera logistiskt har nu ett antal bussar försetts med kameror.

— Ungefär samtidigt med kamerorna utökades även problemet och nu är det problem även med förfestande på den buss som går från Värnamo 21.50. Bland annat detta har gjort att vi fortsätter med dubbelbussar och så kallade entrévärdar – vakter i uniform men utan bricka och batong, säger Peter Sandberg.

Extrainsatserna gäller speciellt på fredagar och lördagar i samband med lönehelger eller andra storhelger. De betalas gemensamt av de berörda kommunerna, Jönköpings länstrafik och bussoperatören.

Generösare länsstyrelse

Erik Andersson, strateg på JLT, tycker att det är bra att kameraövervakning nu har kommit till stånd:

— Det verkar som om tillståndsgivningen har blivit generösare. Vi uppmuntrar bussbolagen att söka och jag tror att det kommer att bli vanligare.

Han uppskattar att kameraövervakning förekommer på ett 20-tal tåg och cirka 120 bussar i länet.

JLT:s ansökan om att sätta upp övervakningskameror på Krösatågen godkändes av länsstyrelsen i höstas.

