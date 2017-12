Jönköpingsprofilen Stefan Alvarsson, vd och huvudägare för Reach for the stars-koncernen, har köpt upp den exklusiva klädeskedjan Best of brands i Jönköping och slår ihop den med klädesbutiken Fribergs, som de äger sedan innan och som har en filial på Storgatsbacken i Värnamo.

I pressmeddelandet skriver man att koncernen gjort ett spännande förvärv i och med köpet av två klädkedjor.

— Dessa butikskedjor har en bred målgrupp, duktig personal och bra citylägen i detaljhandeln. Vi ser en spännande tillväxt inte bara i butikerna utan även online. Det här är en enormt viktig marknadsplats för våra varumärken och kunder och vi ska förvalta den väl, säger Stefan Alvarsson, huvudägare i ett uttalande.

"En spännande resa"

Den första december gjordes förvärvet. Familjen Rabenius var tidigare ägare av Best of brands och den nya VD:n och delägaren är Henrik Hultman.

— Vi har en fantastisk stomme att bygga kring: personalen, vårt starka varumärke, våra butiker, vårt stora urval av produkter, och vår snabbt växande e-handel. Det kommer att bli en spännande resa att driva denna utveckling vidare och stärka Best of Brands, säger Henrik Hultman i ett pressmeddelande.

Reach for the stars-koncernen har sitt huvudsäte i Jönköping som helt eller delvis äger bolag med en omsättning på 2,5 miljarder. De har 2700 anställda.