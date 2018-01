Utrechtmässan brukar hållas årligen och besöks av cirka 12 000 besökare. Många av utställarna den 10–11 februari kommer från Jönköpings län.

— Från Vaggeryds kommun deltar vi dels genom Business Gnosjöregionen – BGR, dels genom region Jönköping. Det handlar om två montrar på 12 respektive 58 kvadratmeter, berättar näringslivschef Patrik Kinnbom.

Läs mer: Automationsprojekt lever vidare och vill växa

Att vara med kostar 5 000 kronor för företagen. För att det ska bli så effektivt som möjligt uppmanas företagen att redan nu skicka in annonser om arbetskraft. Annonserna översätts till holländska och marknadsförs via olika nätverk. Målet är att under mässan kunna genomföra snabbintervjuer och välja ut de bäst lämpade. Dessa inbjuds sedan till Sverige och Gummifabriken i Värnamo den 27 april för att träffa företagen – en ”Välkomstdag” i BGR:s regi.

Läs mer: Emigranter på besök

Annons

De yrkesgrupper som är mest eftersökta i Gnosjöregionen och Vaggeryds kommun är utbildade CNC-operatörer, ingenjörer och licenssvetsare. Men det behövs också hantverkare som rörmokare, elektriker och plattsättare. Och så vårdpersonal förstås, men det är inte BGR:s främsta fokus.

Varför vänder man sig till just Holland?

— Holländare är trångbodda och är cirka 17 miljoner på en yta stor som Småland. Dessutom är det många som går arbetslösa och enligt statistiken är det 400 personer som lämnar landet varje dag, berättar Patrik Kinnbom.

Läs mer: Här har flest arbete - Småland topp tre i Europa

Han berättar att många är intresserade av Sverige. Det har redan kommit ansökningar från par där båda intensivstuderar för att lära sig svenska.

Men här i Vaggeryds kommun råder det ju brist på lägenheter…

— Den här satsningen riktar sig visserligen mot dem som kan komma hit inom sex månader, men det finns också familjer som kan behöva 1,5 år på sig. Och då tror jag att bostadssituationen ser betydligt bättre ut, säger Patrik Kinnbom.

Han påpekar också att när holländare flyttar till Sverige bosätter de sig gärna långt ute på landsbygden.

Företag i Värnamo och Gislaved har tidigare testat ett liknande svep mot Norge. Då lyckades man värva 18 högutbildade norrmän.

Se även: Så många fick anställning efter årets jobbmässa