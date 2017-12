Läs mer: Mer styrketräning ska ge rekord

Under helgen som gick samlades Sveriges främsta simmare på ungdomssidan i Eskilstuna för att göra upp i SimSum, det som brukar kallas ungdoms-SM. Från Värnamo Simsällskap fanns en representant, Erik Stensson. Han kvalade tidigare under hösten in åtta olika distanser och simsätt i klassen pojkar 15-16.

Väl i finalerna simmade Erik fem av de åtta grenar han kvalat in till. Erik lyckades inte nå pallen i någon av disciplinerna men åkte hem med en fjärdeplats på 200 meter medley och två femteplatser på 100 meter bröstsim och 100 meter fjärilsim. I två av tre lopp var han dessutom bästa simmare född 2002 och alltså bara slagen av simmare som var äldre än honom.