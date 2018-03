Det är femte året som Anderstorps raceway slår upp sina portar för ett av regionens största event för näringslivet. Ett stort antal företagare, kunder och besökare har under åren kunnat utbyta idéer och erfarenheter under festligare former.

Tidigare har det varit Gislaveds näringsliv som har stått för arrangemanget. Men i år har Business Gnosjöregion AB, som består av näringslivsföreningar från de fyra kommunerna, Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd samt Värnamo bestämt sig för att driva denna tvådagarsmässa, med Micael Ragnar från Enter Gislaved, som projektledare.

– Det kommer bli väldigt spännande och samarbete kan leda till fler möjligheter i framtiden.

Det övergripande temat för årets Affärsracet är opportunities, som just betyder möjligheter.

Möjlighet till internationalisering

Eventet kommer att hållas 30 till 31 maj och både deltagare och besökare kommer att märka flera förändringar från tidigare år.

– En av mina stora uppgifter är att tajta till innehållet, menar Micael.

Under hela mässan kommer bland annat företag som tillverkar konsumentprodukter i Gnosjöregionen att sälja sina produkter till outletpriser, vilket gör att besökarna kan shoppa loss ”härtillverkat” för ett hyfsat pris.

Den väletablerade och kända föreläsaren, Magnus Helgesson, som grundade restaurangkedjan Harrys, kommer att inspirera och motivera när han berättar om sin resa från tanke till färdig idé och om att lyckas med att förverkliga. Detta blir startskottet för onsdagens tema som är internationalisering.

Väger tungt

På mässområdet kommer representanter från näringslivsorganisationen, Handelskammaren Jönköpings län, att vara på plats för att informera om möjligheterna till att ta företaget till nästa nivå och då kunna nå kunder och samarbetspartners utanför Sveriges gränser. Kammaren kommer att få sällskap ut av företag i regionen som har lyckats att nå en internationell marknad.

– Dessutom har vi bjudit in flera ambassader i år och både amerikanska och israeliska ambassaden har tackat ja, berättar Micael, och fortsätter:

– Detta väger tungt eftersom vi har representanter som både har kontakter internationellt och som arbetar med dessa frågor dagligen.

Under Affärsracets sista dag kommer flera partiledare att komma för utfrågning om Gnosjöregionens behov i näringslivspolitiska frågor. För att säkra kvalitén på debatten kommer programledaren, komikern samt samhällsbyggaren, Johan Wester, var moderator.

– Fyra partiledare har redan tackat ja och vi väntar på svar från fler, avslöjar Micael, som är mitt i arbetet med att forma årets event.

Magnus Helgesson är entreprenören och grundaren för restaurangkedjan Harrys. Han är en av de främsta talarna i landet inom entreprenörskap och han har inspirerat många på sina föreläsningar. Han kommer gästa Affärsracet 2018 den 30 maj på Anderstorp raceway.

Projektledaren Micael Ragnar från Enter Gislaved håller i trådarna inför årets Affärsracet med opportunities, möjligheter, som tema.