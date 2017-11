Benji Benjaminsson och Petros Avramidis har lett musikhjälpen även tidigare år. Ny programledare för i år är 20-åriga Agnes Björkman från Anderstorp.

– Hon är en engagerad människa med ett hjärta som brinner, säger Benji Benjaminsson, som var en av initiativtagarna till Musikhjälpen i Gislaved när det startades för fem år sedan.

Samma koncept

Det är bara en dryg vecka kvar till den 2 december då trion går in i Tummetott på Köpmangatan. Där ska de vara programledare under 125 timmar, som sänds via webbradio och deras egen youtubekanal, för att uppmärksamma problemen med barnhandel världen över. Konceptet blir som tidigare år, att trion inte får gå ut under de 125 timmarna och att de bara får äta flytande föda.

– Det är alltid lika spännande och pirrigt inför ett sådant här projekt. Allt man har jobbat för under ett helt år ska kokas ihop till en 125 timmar lång sändning, säger Benji Benjaminsson.

Sprida kunskap om barnhandeln

Till studion i Tummetott är lokala och nationella gäster och artister inbjudna. Det blir sång och musik och intervjuer.

– Vi ska informera och sprida kunskap om barnhandeln. Det är ett jätteviktigt tema som är väldigt tabubelagt. Jag tror att många kommer att bli berörda. Det är alltid jobbigt när barn far illa, säger Benji Benjaminsson.

Förra året slog man rekord i insamlade pengar med 157 000 kronor.

Tror du att det blir ett nytt rekord i år?

– Jag hoppas att många är med oss och lyssnar och tittar även i år och det är jätteroligt om vi lyckas samla in mycket pengar, men det viktigaste är ändå att vi kan uppmärksamma detta tema och sprider kunskap om det.

Hur gör ni det?

– Vi är inga experter på området, utan vi får läsa på så mycket vi kan och sedan har vi bjudit in gäster som kan berätta mera. Bland annat kommer Cristel Martyn som tidigare har jobbat på ungdomsmottagningen i Gislaved att gästa oss.

Vilka artister det är som kommer att underhålla med sång och musik studion i Tummetott vill Benji Benjaminsson inte avslöja.

– Det är hemligt tills vi släpper det på fredag.

– Vi är otroligt laddade. Det kommer bli mycket glädje och kärlek och det är tack vare att lyssnare, tittare, artister och gäster sprider detta. Vi hoppas att vi kan så ett frö till en bättre värld, säger Benji Benjaminsson.