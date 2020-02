Under lördagen åkte Anderstorps SK till Skåne för möte med IF Kristianstad. ASK tog en klar seger och fortsätter att jaga Vinslöv i toppen av division 1 södra.

– Vi släppte Ystadsmatchen och tog en härlig seger, säger Anderstorps tränare Martin ”Preben” Carlsson till Värnamo Nyheter.