Brandflyg och helikoptrar kallades till platsen efter att räddningstjänsten larmats om en skogsbrand norr om Norrhult i Uppvidinge.

– Det är så extremt torrt i marken att det tar mycket längre tid att släcka. Sedan är det mycket rök och det blåser åt flera olika håll så det blir svårt för oss att komma åt den. Vi måste ha masker på oss och det är ett väldigt tufft arbete, sa Roger Pettersson, räddningschef vid räddningstjänsten Östra Kronoberg, under tisdagen.

Efter ett intensivt arbete meddelade räddningstjänsten under tisdagskvällen att skogsbranden söder om Vetlanda var under kontroll. Under onsdagsförmiddagen finns det dock fortfarande ett 20-tal brandmän kvar på plats men som beräknas lämna runt lunchtid i dag. Därefter tar markägaren över för fortsatt bevakning.

Under tisdagen meddelades det att branden täckte ett område på tio hektar, vilket räddningstjänsten har kunnat hålla branden inom då branden inte utvecklades under natten.

Enligt Per Pettersson, räddningschef vid räddningstjänsten Östra Kronoberg, är de nästintill helt säkra på att branden orsakades av åskan.

– Vi hittade en tall inom brandområden som hade tydliga spår av ett blixtnedslag, säger han.