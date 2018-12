Det har gått exakt ett år sedan som det första spadtaget för etapp och projekt D1. Beslutet om tillbyggnaden togs av Region Jönköpings län under 2016 med en investeringsbudget på 973 miljoner kronor exklusive kostnader för medicinsk utrustning och en del annat.

Förbipasserande har kunnat se hur den stora fastigheten i sex plan bredvid huvudentrén börjat ta form och som ska omfatta en yta om 35 000 kvadratmeter (drygt fem fotbollsplaner).



Foto: Elin Elderud

Modern sjukhusmiljö

Under fredagen bjöds allmänheten, patienter och vårdanställda in till öppet hus till en del av lokalerna. Ingenting är klart, det är fortfarande en byggarbetsplats. Besökarna kunde dock se in i framtiden via en virtuell visning i 3D-format.

— Allt går enligt plan och vi kommer få den sjukhusmiljö och vård som krävs i framtiden, säger Klas Melman, byggprojektledare för Regionfastigheter.



Foto: Elin Elderud

Fastigheten som byggs kommer att bli i sex våningsplan. Eftersom Ryhov i övrigt passerat 30 år handlar det mycket om omflyttningar, antalet anställda beräknas i nuläget inte att blir fler.



Foto: Elin Elderud

Läkarlinjen först ut

— Det som ligger närmaste i tiden är att färdigställda utbildningslokalerna för läkarlinjen på våning 5. De kommer att kunna tas i bruk våren 2020 med plats för 180 studenter, säger Klas Melman.

Läkarlinjen ingår i ett samarbete med Linköpings Universitet.

Melman lyfter även fram att det ska bli 48 nya enpatientrum som det har varit ett stort behov av på sjukhuset.



Foto: Elin Elderud

Miljöer för luktsinnet

Henrik Hjortsjö är vårdens projektledare och höll ett föredrag under fredagen.

— Jag lyfter gärna fram skapa en hållbar miljö både inne och ute. Vi satsar på solceller på taket men också grönytor med vilda växter med vårblommande körsbär och annat som skapar härliga dofter för luktsinnet. En sådan miljö är bra för både anställda och patienter, säger han.



Foto: Elin Elderud