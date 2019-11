Mer om program och UF-företagande när Fenix hade öppet hus

Forsheda IF kommunicerade under fredagen ut att sex nya spelare har skrivit på för klubben. Ett av nyförvärven har fina meriter. Dessutom har serieförslagen kommit och den lokala femman blir ett getingbo.

– Det känns jättebra och fler spelare är på väg in, säger Forsheda tränare Jonas Blomberg, vars lag spelar i division 4.