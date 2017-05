Läs mer: Därför älskar Tommy Gisledagarna

För tre år sedan spelade Wiktoria i Gislaved. Nu är det dags igen. Under lördagens gratiskonsert i Torgparken kommer hon att sjunga sina egna låtar, där populära melodifestivalbidragen As I lay me down och Save me troligen kommer att få publiken att sjunga.

– Jag ser fram emot att komma tillbaka till Gislaved. Det var den bästa publiken den sommaren när jag spelade där sist. Det var den publiken som skrek mest, minns hon.

Drömmen om att bli artist har hon haft så länge hon kan minnas. Och hon har en hälsning till alla barn som uppträder i Sikta mot stjärnorna i Torgparken på fredagskvällen:

– Lycka till och ha roligt på scenen, det är det viktigaste!

Läs mer: Gisledagarna smygstartar redan på torsdagen

Förutom Wiktoria kommer Svenne Hedlund med Hep Stars att spela på lördagskvällens gratiskonsert.

– Det kommer att bli en superhärlig dag. jag hoppas att många kommer för att ha roligt tillsammans med mig, säger Wiktoria.