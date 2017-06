Organisationen Gift of the givers har hjälpt till att förhandla med terrorgruppen Aqim. Mohamed Yehia, förhandlare för organisationen, har jobbat för att frige både Johan Gustafsson och hans medfånge Stephen Mcgown. SVT Nyheter har intervjuat Mohamed Yehia som ska ha agerat förhandlare under flera år då han kommer ifrån området och talar språket.

– Det var jag som genomförde förhandlingarna för båda två, de satt tillsammans. Först fick vi videon där de sågs båda två vara vid god hälsa. Och förra året var det väldigt nära att vi fick dem fria. Sedan drog det ut på tiden igen men så hände det i år i stället. Jag tror att kidnapparna passat på i samband med ramadan, den heliga månaden för muslimer, uppger Mohamed Yehia till SVT Nyheter.

Hur frigivningen gick till vill han inte avslöja eftersom en person fortfarande hålls gisslan hos terrorgruppen. Tidigare i år meddelade organisationen att förhandlingarna hade nått en återvändsgränd. Det ska dock ha varit en strategi i förhandlingen, säger Mohamed Yehia till SVT Nyheter.

När VN når Gift of the givers ordförande Imtiaz Sooliman kan han bekräfta uppgifterna, men han menar också att man faktiskt hade hamnat i en svår situation.

– Vi nådde en punkt där vi inte kom längre. Vi hade inga pengar till en lösensumma, och kidnapparna ville ha pengar. Då meddelade vi regeringarna i Sverige och Sydafrika att den enda möjligheten var att prata med emiren av Qatar. Han har en historia av att frita gisslan från andra länder.

Imtiaz Sooliman är noga med att organisationen inte tar åt sig äran för själva frigivandet av Johan Gustafsson.

– Vi var inte involverade när han frigavs, men vi har jobbat med ärendet. Vårt arbete påskyndade förmodligen processen, men det var den svenska regeringen som till slut gjorde att han blev fri.

Sooliman har jobbat med ärendet sedan 2015 och är nu glad över att svensken äntligen har blivit fri.

– Det känns fantastiskt. Jag har träffat Johans familj och hans fästmö både i Sverige och i Sydafrika. Jag vet vad familjer till gisslantagna går igenom eftersom att jag har jobbat med andra gisslan. Så jag är extremt glad för hans skull, och för familjens.