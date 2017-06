Ett vittne ringde in till polisen sent under söndagskvällen. Vittnet uppgav att hen sett flera personer bära ut saker från Brinellskolan i Nässjö och sedan vidare in i ett skogsparti i närheten.

En polispatrull kom till platsen och gjorde omedelbart ett sök i terrängen där man ganska snabbt anträffar både gods och de misstänkta personerna.

Totalt sju personer, alla strax under 20 år, greps misstänka för inblandning. Man anträffar ett hundratal datorer och annan teknisk utrustning.

Polisen spärrade av skolan och för teknisk undersökning och en intressant bil togs i beslag för undersökning.

Polisen har i nuläget inga uppgifter var männen är hemmahörande någonstans.