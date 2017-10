Det var under morgonen som en större polisinsats pågick vid Slottet med anledning av att någon trängt sig in och på något sätt hotat en hantverkare, uppger NA.se

Minst fem polisbilar befann sig utanför Slottet, där Maria Larsson från Gnosjö bor.

— Vi söker efter en man som vi misstänker ha trängt sig in i Slottet av oträngt syfte. Vi fick telefonsamtal om att en man trängde sig in i samband med att en behörig person skulle gå in i slottet, säger Stefan Dangardt, pressinformatör vid Örebropolisen till tidningen.

Sten Renglin uppger att Maria Larsson var innestängd i uppemot en timma innan den hotfulla mannen förts bort.

— Hon var i säkerhet hela tiden och har inte själv sett någonting. Mannen trängde sig in i slottet och inte till residenset som är låst, säger han.

Maria Larsson uppges ha kommit i tid till dagens möte – som handlar om våldsbejakande extremism.