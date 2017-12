Hände det något i Vaggeryd under 2017, frågar en kollega. Nja, vi har ju den senaste veckan förstås, svarar jag och börjar titta i backspegeln. Efter att ha skummat igenom januari inser jag att bara denna månad räcker för att fylla hela sajten/tidningen.

Mest engagerar berättelserna om människor. Ingvar som fick parkeringsböter på en skogsväg – för att han hade kört bilen åt sidan. Eller berättelsen om Sven-Olof som själv gick ner för att sortera sina brev när Postnords personal var sjuk.

Solsken och åskmoln

Det finns också – utan att beröra frågan om för många eller för få – mycket att uppröras över vad gäller Migrationspolitiken. Nyligen berättade vi om familjen Jathba/Maktabi där halva familjen skickas tillbaka till Grekland för att söka uppehållstillstånd på ”rätt” sätt. I april berättade vi solskenshistorien om Ibrahim Khan, ensamma flyktingkillen som har tagit körkort och vill bli engelskalärare.

På företagsfronten kan konstateras att det har skett många uppköp. Generationsskiftande Uppåkras försäljning till Ekets har visserligen varit klar ett tag, men under hösten byttes även skylten mot Ekets Uppåkra. Gärahovs bygg fick in kapital med en ny majoritetsägare, medan mediebolaget Digilär genom köparen Natur & Kultur fick tillgång till en större marknad – eller tvärtom… Uppmärksammade Zenergy har inte rötterna i kommunen, som de andra, men får vara med ändå. Där byttes aktiemajoritet mot tryggad beläggning.

Apoteket nygammal butik

Under rubriken ”handel” är den största förändringen Coop i Vaggeryd, som kastade in handduken efter knappt två år. Uppehållet i väntan på nya lokaler anges som en orsak. Ned har även barnklädesaffären Coola Kidz lagts. I Skillingaryd finns det inte så många butiker att lägga ner. Där känns det istället som om det har kommit en ny i och med Apoteket Kronans flytt från Vårdcentralen. Ytterligare två tidigare tomma centrumlokaler i Skillingaryd har fått nya hyresgäster. Högkvarteret för GGVV-kommunernas gemensamma avfallshanteringsbolag har flyttat in i Metrias tidigare lokal vid torget. På andra sidan har två tidigare lokaler fått en uppskattad användning som fritidsgård. Kanske är de en kompensation för att Vaggeryd fick en ny familjecentral och en sprillans ny brandbil?

När vi ändå är i Skillingaryd på kultur- och fritidsområdet är det ofrånkomligt att inte uppmärksamma Tidsbrons final med filmen ”Striden vid Getaryggen 1567”. Många kom till premiären i Östra lägret, på 450-årsdagen. Även i Vaggeryd har det, i form av måste-ha-volymen ”Från Waggeryd till Vaggeryd – del II”, uträttats stordåd på kulturområdet. Där utforskas resten av gatorna i tätorten. Många års utgivning av ”Från Härån till Rasjön” och ”Byarums hembygdsförenings årsskrift” är två andra litterära storverk.

Nya chefer

För ”företaget” Kommunen är det bara att berömma för rekordresultatet 41,3 miljoner. Ändå ser man sig tvingade att höja skatten med 30 öre inför 2018.

Rörelserna inom kommunen har annars präglats av byten på ett flertal chefsstolar; kommundirektör, skolchef, elbolagschef, samhällsutvecklare, fastighetschef, miljöchef, näringslivschef, kostchef… Har jag glömt någon? Till största delen handlar det om pensionsavgångar.

Intresset för vår serie ”Vaggeryd bygger”, med rapporter från byggen och byggplaner i kommunen har varit stort. Under 2018 tillkommer flera nya, spännande, projekt. Där räknar vi med att bland annat få rapportera om första företaget på Vaggerydssidan av Logpoint och utformningen av äldrekomplexet på mejeritomten i Skillingaryd.