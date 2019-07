Under Almedalsveckan intervjuades tre partiledare – Annie Lööf (C), Ulf Kristersson (M) och Per Bolund (MP) av youtubern Margaux Dietz på ämnet ”cirkulär ekonomi” och vad det innebär för dem. Avslutningsvis fick politikerna skänka en personlig sak som skulle auktioneras ut på Tradera till förmån för Naturskyddsföreningen.

Auktionen avslutas den 19 juli och så här är den en stor ledning för Annie Lööfs klänning från valet 2018. Med nio dagar kvar av auktionen ligger det högsta budet på 35 000 kronor.

Betydligt sämre går det för Ulf Kristerssons begagnade löparskor. Högsta budet är just nu 2 600 kronor. Intresset för Per Bolunds (MP) donation, en bäversafari i Tiveden, har inte heller lockat till några höga bud. Högsta budet ligger just nu på 1 060 kronor.