Till våren ska ”Gösta” börja att spelas in. ”Gösta” är HBO Nordics första svenska originalserie och den har skrivits av icke helt obekante Lukas Moodysson. Han beskriver serien på åtta avsnitt som en blandning mellan Dostojevskij och komedi. Moodysson ska även regissera tv-serien som ska börja spelas in någonstans i Småland under våren.

Men innan dess måste de ha småländska skådespelare eftersom serien även ska utspela sig någonstans i Småland. Castingteamet har redan varit runt på flera platser i Småland och under lördagen var det först Jönköping och därefter styrde de kosan till Gummifabriken där förväntansfulla vuxna och barn stod och väntade på att bli inkallade.

– Jag har typ alltid velat bli skådespelerska, avslöjar Laila Salam som väntar på sin tur.

– Jag vill bli känd, säger kompisen Vanna Svensson.

Tyra Svensson kom ut från sin audition och tyckte att det hade gått bra. Hon har redan viss filmvana eftersom hon är med i nästa års Sune-film ”Sune vs Sune”.

Ett 50-tal vuxna och barn provspelade i Värnamo och nu är det bara att vänta och se om det blir någon Värnamobo som får en roll i ”Gösta”. Castingteamet ville inte uttala sig till tidningen.