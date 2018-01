På en timme kan närmare 300 kubikmeter luft strömma in utifrån och in i bilen. När man sitter i trafiken där mycket avgaser bildas är det viktig att luften renas så bra som möjligt innan den tar sig in i kupén.

Stoppa smuts och damm

Det är där som kupéfiltret kommer in i bilden, dess uppgift är bland annat att stoppa damm, pollen och olika partiklar som annars kommer rakt in i bilens kupé.

Ulf Enbom har mycket erfarenhet av bilar och kan väl kallas för "Värnamos egen bildoktor".

Byt vår och höst

Innan pensioneringen jobbade han som fordonslärare under många år, han menar att just kupéfiltret är något som det slarvas mycket med.

— Jag anser att man ska byta ut det varje vår och höst, säger han och fortsätter:

— Gör man inte det riskerar man ett betydligt sämre klimat inne i bilen, med dålig luft och dålig lukt som följd. Förutom att det är ohälsosamt är risken att man blir trött och hängig också.

Han poängterar också att det är viktigt att hålla rent från löv och annat skräp som gärna fastnar strax nedanför vindrutan inne i motorrummet.

Kan bildas mögel

— Vatten kan annars hindras att ledas bort och i stället tränga in i kupéfiltret, risken finns då att mögel bildas och det är ju inte särskilt trevligt att andas in, konstaterar Ulf.

Kan man byta kupéfiltret själv?

— Det är lite olika på olika bilmodeller, men på många bilar är det väldigt enkelt och oftast kostar filtret inte mer än ett par hundralappar, säger han.

— Ett tips är ju att man frågar var det sitter när man lämnar bilen på service, säger Ulf.

Är det något särskilt filter man ska välja?

— Finns möjligheten ska man absolut välja ett kombinerat partikel- och kolfilter. Ett sådant inte bara renar luften från smuts och partiklar utan även från skadliga gaser.

— Men som sagt, det viktigaste är att man inte glömmer att byta kupéfiltret regelbundet, säger Ulf Enbom.