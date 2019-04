Anderstorps IF och Gnosjö IF kliver båda in i division 3–säsongen nästa helg. Gnosjö möter Varbergs Gif hemma på Töllshov lördagen den 13 april och Anderstorp har IFK Fjärås hemma på Idrottsparken samma dag. Båda de här lagen spelar ju i den sydvästra trean och möts i säsongens första derby den 30 maj i Gnosjö.

Under lördagen spelade Gnosjö och Anderstorp sina sista träningsmatcher innan seriestarten. Anderstorp vann hemma över Växjö Norra, som också spelar i trean, med 3–1 medan Gnosjö förlorade hemma mot division 4–laget Gislaveds IS med 1–2. Nu återstår en veckas träning för Anderstorp, där Per Johansson och Jyrki Karttunen har ett delat huvudtränaransvar, och Gnosjö, där Johan Lassus och Robert Grandén båda är huvudtränare, innan nästa helgs seriestart.

Derby direkt

Även herrarnas division 4 drar igång nästa helg. Redan på fredag, den 12 april, möts Waggeryd–Kulltorp i Vaggeryd. Bredaryd Lanna spelar borta dagen efter då Bankeryd tar emot. Gislaveds IS har sin seriepremiär nästa lördag också, den 13 april, och det är bortamatch mot Jönköpingslaget Haga som står på programmet. Waggeryd, Kulltorp, Bredaryd Lanna och Gislaved är de fyra lokala lagen i den nordvästra fyran medan Värnamo Södra och Forsheda håller till i den sydvästra fyran.

Värnamo Södra startar säsongen hemma mot IF Rejban, fredagen den 12 april, medan Forsheda startar säsongen mot Guddarps IF på bortaplan dagen efter.

Tunga förluster

Det har varit genrep under helgen för en del av de här lagen också. Waggeryd vann i fredags hemma över Lagan med 1–0, Bredaryd Lanna förlorade mot division 6–laget Bors SK i fredags med 1–2, Värnamo Södra vann i fredags över division 5–laget Kärda med 5–1, och Forsheda förlorade hemma mot division 5–laget Smålandsstenar med 0–3. Kulltorp föll med 2–4 mot division 6–laget Månsarp.

Flera av de lokala lagen imponerade alltså inte men ett dåligt genrep brukar ge en bra premiär sägs det ju.

Waggeryd, Bors SK, Smålandsstenar och IFK Värnamos damlag spelar alla i division 2 mellersta dam under säsongen. Redan i premiären kommande lördag möts Bor och Smålandsstenar och det är en match som kommer att spelas på konstgräset i Rydaholm. Waggeryd har Hultsjö IF Atom hemma samma dag medan Värnamo spelar i Hässleholm dagen efter.

IFK Värnamo imponerade stort under sitt genrep då det under lördagen blev vinst över division 1–laget Husqvarna FF på bortaplan med 2–0.