Läs mer: Rök utrymde bion på Gummifabriken

På onsdagen hade "Mamma Mia - here we go again" premiär på biografen i Värnamo. Filmen som spelades upp på Gummifabriken fick emellertid ett abrupt avbrott med anledning av att brandlarmet utlöstes och byggnaden fick utrymmas.

- Det var popcornmaskinen som utlöste brandlarmet, berättar Peter Lundstedt, kulturvaktmästare på Gummifabriken.

Det är inte första gången som popcornmaskinen är orsaken till att brandlarmet går igång på Gummifabriken, vilket Värnamo Nyheter har rapporterat om.

Vad gör ni för att detta inte ska hända igen?

- Man måste titta på att ha något utsug just för popcornmaskinen. Den verkar ju lösa ut larmet ganska lätt, säger Peter Lundstedt.

Enligt uppgifter till tidningen tog det lång tid att utrymma biografens lokaler under onsdagskvällen.

- Vi måste ta upp på kommande möten om hur det ska gå till med utrymning. Biopersonalen ansvarar för biobesökarna, men hur de guidade dem vet jag inget om. Jag vet att personalen på bibliotek och restaurang kom ut fort.

Fotnot: Värnamo Nyheter har sökt representanter för Svenska Bio.