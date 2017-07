Det har blivit en del lokala framgångar. Värnamo Brottarklubbs Zabihualh Ahmadi blev svensk juniormästare.

Under SM-veckan i Borås lyckade Zabih Ahmadi försvara sitt guld från förra året i 96–kilosklassen. Han inledde med en säker seger mot en kille från Norrköping med 10-0. Han följde sedan upp med en poängseger med 9-0 i sin andra match och var därmed klar för final. Det blev en tuff final där han låg under med 2-0 efter första perioden, men plockade sedan fram sitt fristilskunnande i andra perioden och vann slutligen med 4-2.

SM-tävlingarna fortsatte sedan under lördagen med seniorer där VBK hade med två deltagare med genom Henrik Nilsson i 70 kilo och Zabih Ahmadi i 97 kilo. Henrik förlorade sin första match efter en tuff drabbning där han låg under med 8-0, men lyckades reducera till 8-4 innan paus. I andra perioden lyckades han knappa in försprånget och utjämnade till 8-8 då han tyvärr åkte på en kontring i slutsekunderna och förlorade snöpligt med 10-8. I sin andra match var han i praktiken chanslös och förlorade på teknisk överlägsenhet med 12-2 och blev därmed utslagen ur turneringen. En bra insats trots allt av Henrik Nilsson efter en skadedrabbad säsong.

I 97-kilosklassen började titelförsvaren Zabihualh Ahmadi med två förtroendeingivna segrar. Därefter blev det tyvärr förlust mot blivande segraren Albin Frid från Norrköping. Zabih låg under med 2-0 inför sista perioden men kvitterade och var ytterst nära att gå segrande ur striden i slutet av matchen. Han gjorde då ett tappert försök med ett indyk som sånär resulterade i poäng. Luften gick lite ur honom och han förlorade även matchen om silvret mot Sven Engström från Heby BK (samma motståndare som han vann mot i finalen dagen innan). Det resulterade dock i en bronspeng.

Dessutom blev det silver för Anderstorps OK:s Carina Svensson under helgen. Svensson fixade sin silvermedalj i orienteringsskytte och klassen D21 sprint.