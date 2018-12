Fakta: Mest googlat – här är topplistorna för 2018

Årets mest trendande sökningar

1. VM

2. Avicii

3. Julkalendern

4. Valresultat

5. OS

6. Valkompassen

7. Albin Lee Meldau

8. Sommarpratare

9. Hockey-VM

10. Melodifestivalen

Personer

1. Avicii

2. Albin Lee Meldau

3. Lill-Babs

4. Meghan Markle

5. Frank Andersson

6. Mac Miller

7. Jerry Williams

8. Sara Danius

9. Dante

10. Stan Lee

Sport

1. VM

2. OS

3. Hockey-VM

4. Handbolls-EM

5. Sverige-Schweiz

6. Stockholm Marathon

7. Champions League

8. Medaljligan OS

9. Ada Hegerberg

10. Tyson Fury

TV & Radio

1. Julkalendern

2. Sommarpratare

3. Melodifestivalen

4. Eurovision Song Contest

5. Ex on the Beach

6. Idol

7. Let´s Dance

8. Så mycket bättre

9. Love Island

10. Farmen VIP

Hur?

1. Hur röstar man?

2. Hur får man tillbaka gamla Snapchat?

3. Hur går Sverige vidare i VM?

4. Hur går det i valet?

5. Hur länge är vallokalerna öppna?

6. Hur många röstade?

7. Hur länge smittar influensa?

8. Hur får man bort bananflugor?

9. Hur många magar har en giraff?

10. Hur röstar man blankt?

Vilken?

1. Vilken tid börjar julkalendern?

2. Vilken färg är du?

3. Vilken plats kom Sverige på i Eurovision?

4. Vilken dag är det halloween?

5. Vilken vecka är jag i?

6. Vilken hundras passar mig?

7. Vilken vallokal ska jag gå till?

8. Vilken nordisk huvudstad finns i Tjeckoslovakien?

9. Vilken färg är klänningen?

10. Vilken är Europas längsta flod?

Varför?

1. Varför dog Avicii?

2. Varför ska man inte rösta på SD?

3. Varför firar vi alla hjärtans dag?

4. Varför firar vi Kristi himmelsfärd?

5. Varför är det så varmt i Sverige nu?

6. Varför gäspar man?

7. Varför flaggar man idag?

8. Varför är diesel dyrare än bensin?

9. Varför är O’boy slut?

10. Varför är det sommartid?

Vad?

1. Vad ska jag rösta på?

2. Vad dog Avicii av?

3. Vad står partierna för?

4. Vad gör Svenska Akademien?

5. Vad är bitcoin?

6. Vad står IKEA för?

7. Vad är mandat?

8. Vad gör riksdagen?

9. Vad betyder Avicii?

10. Vad är GDPR?

Google har filtrerat bort spam och upprepade sökningar när de skapat listorna.

Källa: Google och TT