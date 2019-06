Allsvenskan är näst högsta serien och i skrivande stund är det Team Rapid som leder den serien. Team Rapid kör sina matcher i Eskilstuna och det är Smederna, Rospiggarna och Masarna som står bakom det laget. Allsvenskan innehåller tre kombinationslag och det är förutom Team Småland och Team Rapid även VIP Speedway som Västervik, Indianerna och Piraterna driver tillsammans.

Nästa uppgift för Team Smålands del är mot Vargarna i Norrköping på torsdag kväll. Bortsett från kombinationslagen och Vargarna består allsvenskan även av Valsarna från Hagfors och Griparna från Nyköping.

Tre raka

Team Rapid och Vargarna har avverkat tre matcher medan övriga lag har kört fyra matcher. Team Rapid leder serien med tre raka vinster. Team Småland har två vinster, en oavgjord och en förlust på fyra matcher. Team Småland är bara en poäng från serieledning. Av Lejonens förare är det hittills bara William Björling som varit med i Team Smålands matcher. Björling gjorde sin första match i Lejonens elitserielag senast mot Masarna.

Under måndagskvällen kör Team Rapid hemma mot Griparna, men den här artikeln skrevs innan den matchen.

Elitserien, som är högsta serien, är en stängd liga men det går att ta sig upp genom att ansöka om att köra i elitserien. Det gjorde Motalalaget Piraterna inför den här säsongen och Piraterna har överraskat hittills under årets elitserie.

Wölbert duktig

Lejonen möter närmast Västervik hemma i Gislaved på torsdag i elitserien. Ett mycket intressant Smålandsderby mellan två lag som har gått riktigt bra under inledningen av elitserien. Efter mötet på torsdag så vänder serien för Lejonens del och Gislavedslaget möter Västervik borta den 4 juli.

Under helgen har flera av Lejonens förare tävlat i Polen. Maksym Drabik, Jaroslaw Hampel och Krzysztof Kasprzak körde alla in bra med poäng i den högsta polska ligan. Kacper Woryna, Timo Lahti och Rohan Tungate gjorde detsamma i andradivisionen. Och Kevin Wölbert körde in 15 poäng för sitt Opole i den polska tredjeligan.