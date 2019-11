Lejonen har nämligen tillsammans med Hagfors (Valsarna) dragit ihop ett lag som ska heta Gislaved MK.

Två hemmamatcher körs i Gislaved och en i Hagfors.

"För att skapa fler tävlingstillfällen för våra svenska förare och yngre talanger har Lejonen beslutat att anmäla ett lag även till division 1 nästa år", säger Lejonens lagledare Mikael Holmstrand till klubbens hemsida.

Övriga lag i division 1 är Nässjö, Kumla, Örebro, Avesta och Mariestad.

Gislaved MK kör med två förare från Lejonen och två från Valsarna i varje match. Följande förare är aktuella från Gislavedslaget: Casper Henriksson, William Björling, Mathias Thörnblom, Roni Niemelä och Jörn Pöker.

Hagfors namn är Alex Johansson, Jonathan Ejnermark, Adrian Bergkvist, Benny Johansson och Kenny Persson. På ledarsidan finns Stewe Lennartsson, Tony Lövstrand och Anders Fröjd.

"I och med detta kommer Lejonen att finnas representerade i alla tävlingsformer kommande säsong vilket är länge sedan klubben kunde stoltsera med", säger Holmstrand.

"Det är väldigt roligt att se utvecklingen efter att vi tidigare under några år fått en del rättmätig kritik för att vi haft en begränsad verksamhet utanför elitlaget. Genom att kunna bygga underifrån hoppas vi på sikt kunna skola in fler förare i de olika seriesystemen och förhoppningsvis hela vägen in i elittruppen. Samma resa som till exempel Casper Henriksson precis gjort och som vi ser fram emot att se fler göra."