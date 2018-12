Värnamo



Efter att Beatles och Rolling Stones hade slagit igenom med dunder och brak 1963 dök det upp en massa svenska popband som spelade i samma stil som de engelska förebilderna.

Hep Stars, Shanes, Ola & The Janglers och The Hounds var några av de hetaste av de banden under 60-talet i Sverige.

Fredagen den 21 mars 2019 kommer fyra av frontfigurerna i de banden till Värnamo för att spela i Gummifabriken.

Det är Svenne Hedlund från Hep Stars, Clabbe af Geijerstam i Ola & The Janglers, Lennart Grahn från Shanes och Janne Önnerud i Hounds som kommer till Värnamo. De var superstjärnor i Sverige på 60-talet och nu utgör de tillsammans Hits of the sixties.





Värme och humor

Sedan premiären i Halmstad i mitten av oktober har Hits of the sixties spelat inför fulla hus i hela Sverige. De har hunnit avverka flera städer från Luleå i norr till Ystad i söder.

Den 30 oktober uppträdde de inför ett näst intill fullsatt Konserthus i Växjö och de har även spelat i Jönköping, till exempel.

När Hits of the sixties besökte Växjö konserthus bjöd de på en proffsig och charmig show som varade i runt två timmar. Alla fyra är 70-75 år nu, och fansen i publiken är några år yngre. Det är inte samma hysteri som på 60-talet.

Men det fanns mycket värme och humor i föreställningen, där flera av de gamla hitsen från 60-talet som låg på Tio-i-Topp spelas. Det finns en hel del låtar att välja bland.

Hep Stars och sångaren Svenne Hedlund var megastora under några år på 60-talet och hade flera låtar på topplistorna. Låtar som "I natt jag drömde något som", "Sunny Girl", "Wedding", "Cadillac" och "Farmer John" är evergreens hos en stor del av det svenska folket.



Programledare för ”Oppopoppa”

Lennart Grahn var sångare i Shanes och han framför bland annat ”Cara Mia Why”, ”Chris Craft no 9” och ”Hi-Lili Hi-Lo”. Låtar som var oerhört populära då det begav sig.

I början av 2000-talet fick Lennart Grahn nya framgångar med ”Idolerna” där Svenne Hedlund, Lalla Hansson och Tommy Blom, sångare i 60-talsbandet Tages, ingick.

Claes ”Clabbe” af Geijerstam är kanske mest känd numera från idoljuryn på TV 4, från sin tid som dj och radioprogrammet ”Rakt över disc” och även som programledare i SVT:s ”Oppopoppa”.

Men på 60-talet var Clabbe gitarrist och låtskrivare i Ola & The Janglers, där Ola Håkansson stod för sången. Clabbe skrev låtar som ”Alex is the man”, ”Julia” och ”Love Was On Your Mind”.





Fick en stor hit i USA

Ola & The Janglers blev dessutom det första svenska bandet att ligga på ”The American Billboard Hot 100” med en cover på ”Let´s Dance” 1968.

.Janne Önnerud började som trummis och sångare i gruppen The Hounds. De blev populära med sina versioner av låtar som ”The Lion Sleeps Tonight”, Sealed with a kiss”och”Exodus”.

Efter att The Hounds slutade 1968 hade han stora soloframgångar med bland annat ”Kärlekens Hus” och ”Häng Med På Party”. På 1980-talet var Janne Önnerud programledare för Svensktoppen.