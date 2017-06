Strax före klockan 13 på onsdagen inträffade lastbilsolyckan på E4 vid Lagan i riktning Värnamo.

Polisen misstänker nu grovt rattfylleri sedan lastbilschauffören blåst ett positivt utandningsprov med över två i promille, vilket Sveriges Radio P4 Kronoberg var först att rapportera om.

Föraren, som är utländsk medborgare, anhölls senare av polisen för att förhindra att han lämnar Sverige.

– Han ska höras tillsammans med sin advokat under torsdagen, säger polisens inre befäl Carina Berggren, till P4.

I samband med olyckan stängdes E4 av och trafiken dirigerades om under bärgningsarbetet. Vid 16.40-tiden öppnades vägavsnittet på motorvägen för trafik igen. Vissa störningar med långa köer kunde dock förekomma längre in under onsdagskvällen.

— Det ska inte ha inträffat någon annan olycka i samband med att lastbilen körde av vägen. Ingen person ska heller ha kommit till skada, säger Jimmy Modin, presstalesperson hos polisen.