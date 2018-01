Trafikverket meddelar att riksväg 27 sedan lunchtid är helt avstängd mellan Rydaholm och Hjortsberga i Alvesta kommun medan bärgningsarbetet pågår. Trafiken kommer under eftermiddagen att ledas om via E4 i Värnamo och via riksväg 25 i Ljungby. Bilister uppmanas att följa orangea väganvisningar. Enligt Trafikverkets preliminära prognos så kan riksväg 27 öppnas på nytt framåt kvällen.

Olyckan inträffade på riksväg 27 i södergående riktning vid klockan 07.45-tiden på onsdagsmorgonen. Lastbilen med släp körde av vägen och hamnade på sidan. Räddningstjänsten uppger att det var halt på vägen när olyckan inträffade.

Lastbilschauffören, som var ensam i ekipaget, skadades inte i olyckan och kunde själv ta sig ut ur fordonet. Polisen uppger att chauffören nu är misstänkt för rattfylleri.