Liksom tidigare är det den lite större modellen Larsen 8 som visat framfötterna. För fjärde gången har den tilldelats Editors Choice Award från Texas-baserade audiofiltidskriften The Absolute Sound. För första gången fick även småsyskonet Larsen 6 samma utmärkelse.

Från Larsen hifi berättas även att den nya större modellen, Larsen 9, premiärvisades på Sweetspotmässan i Jönköping under föregående helg.

– I veckan fick vi också in våra högtalare hos en ny handlare på Hawaii, berättar John Larsen.

Vad innebär då en Editors Choice Award? Det är inte DEN bästa högtalaren i hela världen. Ju större resurser man har bakom sig i form av pengar och forskning, desto finare utrustning går det att få fram. Det spelar också roll vilket marknad som är målet. Är det en anläggning för stormarknader, eller ska den sitta i ett konserthus?

The Absolute Sound delar in sina kategorier i bordshögtalare & förstärkta, bokhylle- & stativplacerade, golvstående under 10 000 dollar, dyrare golvstående och subwoofers. Larsen 6-högtalarna, som kostar 3 995 dollar alltså drygt 34 000 kronor, återfinns i kategorin golvstående. Där är de bland sju andra utvalda högtalare i olika priser inom spannet upp till 10 000.