Klockan halv fyra på söndagsmorgonen larmades räddningstjänsten till en brand i ett lägenhetshus på Hagagatan i Hillerstorp.

Enligt larmet ska branden ha startat på en altan.

– När vi kom till platsen hade elden spridit sig in i köket. Den första som kom till platsen använde ett par pulversläckare och sedan kom styrkan från Hillerstorp med rökdykare som fick gå in, säger Torbjörn Eliasson som var räddningsledare i räddningstjänsten Gislaved/Gnosjö under insatsen.

Personen som bodde i lägenheten vid altanen hade själv försökt att släcka elden och grannar hade hjälpt till med ett par hinkar vatten men istället spred den sig elden i personens lägenhet.

Räddningstjänsten fick evakuera huset och trappuppgången blev rökfylld.

– Lägenheten ovanpå fick en del rökskador, säger Torbjörn Eliasson.

Ingen av de båda lägenheterna gick att bo i och de boende fick hitta ersättningsbostäder med hjälp av vänner och fastighetsägaren.

Vid 06.30 på söndagsmorgonen kunde räddningstjänsten avsluta arbetet men platsen övervakades fram till nio på söndagsmorgonen, enligt Torbjörn Eliasson.

Polisen håller på att göra en brandteknisk undersökning för att utesluta brott bakom branden och sedan ska de båda lägenheterna saneras.

Enligt polisens presstalesperson, Björn Öberg har man upprättat en anmälan om mordbrand.

På söndagen har polisen hört olika personer om branden och även sökt i området med hundar, uppger han på tisdagen.