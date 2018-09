Lagan tog emot Gislaved IS hemma på Ringvallen på lördagen. I första halvlek var det Gislaved IS som tog greppet om matchen, med en 2–1-ledning. Men i andra halvlek kom Lagan in i matchen. Laget hämtade i kapp underläget, och matchen i division 4 Småland västra slutade 2–2.

Målgörare för hemmalaget var William Svensson och Andreas Moberg, och för bortalaget Sebastian Nyström och Gustav Bogren.

Med två omgångar kvar är Lagan på åttonde plats i tabellen, medan Gislaved IS är på andra plats.