Förra året kom över 400 besökare till utställningshelgen i oktober.

– Det är jättemånga för att vara på bara två dagar. Det är jättekul. Vi fick mycket god respons efteråt, konstaterar Micael Almquist, Gudrun Börjesson och Inga Hartvigsson som alla är med i konstnärsföreningen Konstfabriken i Gislaved.

"Ruffig miljö"

Det är nu fjärde året som man ordnar en utställning i de gamla fabrikslokalerna i före detta gummifabriken i Gislaved och man hoppas att ännu fler ska hitta dit till helgen. Miljön i sig ger karaktär åt arrangemanget och trion tror att det bidrar till att skapa den speciella atmosfären som brukar infinna sig under utställningshelgen.

– Det är en ruffig miljö och sådana här lokaler finns det nog inte så många av i Sverige, säger Inga Hartvigsson.

När föreningen öppnar portarna till helgen är det alltså en chans att få se inte bara konst utan också miljön där många Gislavedsbor arbetade under tidigt 1900-tal med att tillverka bland annat galoscher. På plats i helgen finns också Gislaveds industrimuseum för att visa en film som spelats in under tiden då gummifabriken var i bruk. Även föremål som tillverkades då kommer att visas.

Gästutställare

Lokalerna med sina murade väggar och höga tak med ljusinsläpp från stora fönster sätter prägel på utställningen och lyfter fram den ofta färgglada konsten. Kontrasterna mellan det gamla och det nyss skapade blir stor. Bland konsten som ställs ut finns måleri, foto och skulpturala verk i form av bland annat keramik. Till utställningen har en rad gästutställare bjudits in. Bland dem finns både lokala konstnärer och medlemmar från Falkenbergs konst- och intresseförening. Därtill kommer elever från Estetiska programmets bild- och forminriktning på Gislaveds gymnasium att medverka med sina alster.

Finska föreningen

När tidningen var på plats i gummifabriken var förberedelserna för utställningen i full gång. Förutom konstnärsföreningens medlemmar fanns finska föreningen på plats. Doften av nybakta karelska piroger letade sig fram in i de gamla fabrikslokalerna. Under utställningen säljer finska föreningen det hembakta och får samtidigt chans att visa upp sig. Till helgen fylls de gamla lokalerna åter av nytt liv. Då möter industrihistoria nutida konst och den gamla gummifabriken blir återigen rum för skapade verk. Förr galoscher - nu konstverk och bakverk.