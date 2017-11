När Johan Elmander nickade in 1–1 på Finnvedsvallen i lördags hade Örgryte grepp om platsen ovanför kvalstrecket. Men greppet vältes omkull när Oscar Johansson chippade in 2–1 till IFK Värnamo samtidigt som Norrby slog Åtvidaberg. En negativ kvalplats för Örgryte var ett faktum, och Gefle IF klarade sig med nöd och näppe på säker mark via målskillnad.

På måndagen valde Gefles klubbdirektör Pär Lagerström att tacka IFK Värnamos Oscar Johansson i en direktsändning i P4 Gävleborg. Och han gjorde det med en hyllning

– Man får tacka och skicka blommor till Värnamo. Det var ett otroligt mål på en riktig höstplan. Det är en riktig lirare den där Oscar, en bra fotbollsspelare.

När Oscar Johansson sedan, något oväntat, dök upp i samma sändning fick han följande fråga av Gefles klubbdirektör:

– Du förstår att det var ett väldigt viktigt mål för oss va?

Svaret?

– Ja, det var nog ert viktigaste i år, replikerade Johansson.

I hopp om att få visa sin uppskattning ytterligare bad Gefle IF:s Pär Lagerström om Oscar Johanssons kontaktuppgifter.

– Jag vill skicka ett bullogram och blommor till dig i Värnamo för att förstärka en god sak, sa han.

Återstår att se om bullarna och blommorna kommer fram till 22-åringen.