För fjärde året utbildar Smålands Tekniska college, STC, framtida industriarbetare i de yrken som industrin skriker efter och man gör det i nära samarbete med näringslivet som bildat en ekonomisk förening i vilket företagen kan köpa andelar samtidigt som man förbinder sig att erbjuda praktik- och lärlingsplatser. I dagsläget är 38 företag medlemmar.

- Det här är jättebra att få kunna påverka utbildningen och få en positiv anda runt det här. Det är en brist på kompetens inom detta område och på det här sätten kan vi se till att man försörjer för framtiden, säger Jörgen Johansson, från IKV Tools.

Näringslivet deltar

Samtidigt som kommunala skolors industriprogram läggs ner på grund av bristande intresse, så har STC:s stadigt ökat. En bidragande anledning är förstås att de är anställningsbara efter tre års studier. De har fått utbilda sig på de allra senaste maskinerna och fått praktisera på lokala företag.

– Varenda en har fått jobb, säger Mikael Karlsson, företagslots i Värnamo kommun.

En annan är att den börjar bli känt bland ungdomarna.

– Det snackas om den mer nu, den har nog blivit cool.

Synergieffekter

Under måndagen beslöt kommunstyrelsen i Värnamo kommun att ta över huvudmannaskapet från och med höstterminen 2018, vilket var ett önskemål från Föreningen för kompetensförsörjning i Småland. Samtidigt ska kommunen satsa 950 000 kronor per år under två år för att ge utbildningen en stabil grund att stå på. Det ska bland annat ge utbildningen mer muskler att rekrytera mer elever, men samtidigt finns det förstås en nytta för Värnamo kommun.

– Ja, det finns rätt många synergieffekter, säger kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C).

Gnosjöandan

Eftersom Värnamo kommun inte kunnat erbjuda något eget industriprogram på flera år, så fyller man ett tomrum. Teknik kommer man nu kunna studera från förskoleklass och ända till en utbildning på campus eller högskola, eftersom industriprogrammet är högskoleförberedande om man nu inte väljer att ta ett jobb som erbjuds.

– Värnamo kommun blir komplett, konstaterar Mikael Karlsson.

I dag går 32 stycken på industriprogrammet, men hur stort kan det bli?

– Det finns inget tak. Växer vi ur de här lokalerna kan vi flytta till nya. Marknaden kan svälja de här, säger Mikael Karlsson som tycker att konceptet är så bra att det borde gå att applicera den på andra branscher.

– Det här är Gnosjöandan i sin essens.