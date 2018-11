I nya Sune vs. Sune får den riktiga Sune en obehaglig överraskning när han ska börja fyran. Det sitter en ny kille på hans plats – och till råga på allt heter den nye killen också Sune. Det är upplagt för dramatik.

En annan av klasskamraterna kommer i verkligheten från Värnamo. Mamma Karin Svensson anmälde sin dotter Tyra till en casting där Tyra fick spela upp en liten scen tillsammans med en av de statistansvariga.

Några veckor senare ringde telefonen hemma i Värnamo.

"Trodde jag hade blivit galen"

– Jag hade kompisar hemma och vi satt i min säng. När jag fick beskedet att jag skulle få vara med vid inspelningen blev jag helt tokig och började hoppa i sängen. Mina kompisar trodde jag hade blivit galen, berättar Tyra Svensson.

Filmen spelades in förra hösten. Tyra Svensson var två veckor i Göteborg för att spela en av Sunes klasskompisar. De scenerna spelades in på ett par skolor.

Hur gick det till när ni spelade in?

– De sa vad som skulle hända och att man då kanske skulle se ut på ett visst sätt, men sen fick vi göra vad vi ville med det. De sa vad vi inte fick göra men annars sa de att "var dig själv", berättar Tyra Svensson.

Det var inte helt enkelt att agera framför kameran.

– I en scen satt jag och en annan och babblade och när en lärare sa till oss skulle vi titta lite surt på honom. Det är ganska svårt att ha ett visst uttryck på beställning.

Att titta in i kameran var absolut förbjudet.

– Det var faktiskt väldigt svårt att låta bli. Då blev det omtagning, berättar Tyra Svensson.

I flera scener syns hon i bakgrunden men hon fick också spela in en scen där hon hade en replik.

– Jag sa "vad menar du?" till Sune.

Nöjd med att ha varit med

Tyra Svensson har inte själv sett den färdiga filmen och vet därför inte hur mycket av det som spelades in som faktiskt kom med i filmen. Hon har dock goda förhoppningar om att åtminstone få se lite av sig själv på vita duken.

– En annan statist som var med vid inspelningen har sett filmen och enligt honom ska klassen vara med en hel del. Sen syns ju Tyra också i trailern, berättar Karin Svensson.

Det finns en chans för nyfikna att se Sune vs. Sune innan den stora premiären. På söndag är det Barnens biodag och då visas den nya Sunefilmen.

– Halva släkten och typ halva klassen kommer att vara där, säger Tyra Svensson.

Är du nervös?

– Nej, det kommer att kännas konstigt men också väldigt kul och spännande att se sig själv på bio. Nu har det ju gått ett år och jag vill ju se det på film, säger Tyra Svensson och fortsätter:

– Jag vet ju inte vad som kommit med men det viktigaste är att jag vet att jag var med och spelade in filmen. Kommer jag inte med så är det inte mer med det.

De egna klasskompisarna på Enehagens skola har i alla fall redan visat stor nyfikenhet.

– Jag skulle egentligen bara visa trailern men jag fick hålla föredrag i 30–40 minuter och svara på frågor, berättar Tyra Svensson.

Med i flera stora produktioner

Inspelningen av Sune vs. Sune var Tyra Svenssons första statistroll. Under året som gått har hon hunnit med två till. Tillsammans med mamma Karin har hon en mindre statistroll i Lukas Moodyssons kommande tv-serie Gösta, som spelades in i våras, och för några veckor sedan var de båda med vid inspelningen av tredje säsongen av tv-serien Vår tid är nu.

Siktar du på att bli skådespelare?

– Det är väldigt kul men jag tror också att det är svårt att bli det och leva på det. Jag kanske har det som en hobby vid sidan av, säger Tyra Svensson.

Det ska också nämnas att pappa Stefan Svensson fick vara med framför kameran vid inspelningen av Sunefilmen.

– Klassen sätter upp en teaterföreställning, Romeo och Julia, och då behövde de ju föräldrar i publiken, berättar Tyra Svensson.

Fotnot: I nya filmen spelas Sune av Elis Gerdt. Pappan spelas av Fredrik Hallgren och mamman av Sissela Benn. Sunes syskon Håkan och Anna spelas av Baxter Renman och Tea Stjärne.