"Med Sebastians signatur har vi under minst två säsonger säkrat upp seriens kanske bästa kantspelare som under många år varit lagkapten i Vinslöv i såväl division 1 som allsvenskan. 25 år gammal och med en vilja att fortsatt bli så bra som möjligt passar han in i vår önskan att bygga laget på spelare med positiv inställning till hård träning och långsiktighet, i vår strävan efter att snarast möjligt etablera oss på allsvensk mark igen", skriver Anderstorp på sin webbplats.