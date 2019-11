FK Karlskrona, Motala AIF och FC Linköping City blir nya lag för IFK Värnamo 2020 jämfört med årets säsong. De två förstnämnda kommer från division 2 medan Linköping är överflyttade från norrettan.

Division 1 södra 2020 ser ut enligt följande: FK Karlskrona, Lindome GIF, Qviding FIF, Utsiktens BK, Tvååkers IF, Eskilsminne IF, Landskrona Bois, Lunds BK, Torns IF, Assyriska Turabdin IK, IFK Värnamo, Oskarshamns AIK, FC Trollhättan, Skövde AIK, FC Linköping City, Motala AIF.