– Yes, yes, yes!

När tidningen når Engla är det en glad och inte minst överraskad vinnare som tar emot beskedet.

– Men gud vad kul, jag är i chock! Det trodde jag verkligen inte, säger Engla.

Engla Ejdehage är 16år och från Gränna, där hon bor med sin familj. Hon anmäldes till tävlingen av sina föräldrar.

Senare i veckan kommer du att kunna läsa en längre intervju med Engla Ejdehage på vår sajt, i appen, och i papperstidningen.

Englas spelning på Eksjö stadsfest sker lördagen den 31 augusti, på smt-scenen klockan 17.30. Du hör hela hennes tävlingsbidrag i spelaren nedan!

Tidningen vill skicka ut ett stort tack till alla tävlande, finalisterna, och inte minst till alla som har röstat i tävlingen!