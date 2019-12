Division 2 sydvästra Götaland: BK Astrio, IF Centern, IFK Osby, Lilla Träslövs FF, Ljungby IF, Röke IF, Smålandsstenars Goif, Trönninge IF, Valinge–Derome DFF, Vinbergs IF, Västra Karups IF, Älmhults IF.

”Säsong 2020 är redan igång med träningar två kvällar i veckan, där vi har drygt 30 spelare födda från 2005 och uppåt som kör fotboll inomhus med fokus på fys. Efter att ha säkrat nytt division 2–kontrakt förra säsongen är vi grymt taggade för att ta oss an ytterligare en säsong i division 2 och division 4 med alla dessa duktiga tjejer”, skriver Smålandsstenar på sin webbplats.