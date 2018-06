När solen började att titta fram och värma på riktigt i mitten på april började också perioden med nedskräpning. Folk hittade ut i naturen i takt med att temperaturen steg och nedskräpningen ökade i samma takt. Katarina Dausch är ofta ute och går mellan Anderstorp och badplatsen Gläntan, som ligger strax utanför Anderstorp. Hon ser ofta skräp liggandes vid vägen och vid badplatsen och nu har hon fått nog av att plocka upp andras skräp.

– Jag tycker att det är dags att vi alla börjar ta ansvar för hur det ser ut omkring oss. Folk bara slänger sitt skräp hur som helst i naturen utan att tänka på vad som kan hända. Cigarettfimpar, plastpåsar och glasflaskor bryts ju inte ner av naturen utan de ligger kvar och förstör naturen istället. Sen är det många som går här med sina hundar till exempel och vad skulle hända om hundarna trampar på en trasig glasflaska eller aluminiumburk, säger hon när tidningen träffar henne vid badplatsen.

Vi går runt en stund vid badplatsen för att kolla hur det egentligen ser ut med nedskräpningen och överallt hittar vi diverse skräp, både på land och i vattnet. Bland annat har någon släng ner en engångsgrill i vattnet.

– Och då är det ändå ganska städat här jämfört med hur det såg ut för ett tag sedan. Då kan du ju tänka dig hur det såg ut förut, säger Katarina.

På kommunen är man medveten om problemet och tar delvis ett ansvar över hur det ser ut på badplatsen.

– I just det här fallet är det vårt ansvar att hålla efter badplatsen och vi är där minst en gång i veckan och plockar skräp och klipper gräset. Just den här badplatsen ligger lite undanskymd så den bjuder in till lite bus och stök bland framförallt ungdomar. Det har ju bidragit till att den här badplatsen är extra skräpig, säger Magnus Handell som är utvecklingsledare på fritidsförvaltningen.

Magnus menar dock på att det finns en plan på att göra något åt badplatsen i en snar framtid.

– Det finns en plan för att göra den lite mer attraktiv för alla, inte bara för ungdomsgäng. Vi har flera personer inkopplade för att ställa i ordning hela badplatsen och göra den riktigt bra. Sen kan jag personligen tycka att även om vi har ansvar för att håll badplatsen i ordning så är det upp till varje enskild individ att slänga sitt eget skräp i de soptunnor som vi har ställt upp vid badplatsen, säger han. Något som Katarina håller med om.

– Kommunen kan ju inte göra mer än att ställa ut soptunnor och vara här ibland och plocka skräp. Vi som vistas här måste ta mer ansvar själva och plocka undan efter oss, allemansrätten innebär inte bara rättigheter utan även skyldigheter. Det är faktiskt straffbart att skräpa ner, säger hon.