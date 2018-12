Gislaveds och Anderstorps ridklubb (Gark) är en stor förening. Man har omkring 300 medlemmar och ett 20-tal hästar och ponnyer.

Ett alltid välkommet arrangemang under året är adventsfirandet, som också avslutar höstterminen. Många medlemmar och anhöriga och vänner kom till öppet hus i lördags för att fira tredje advent och delta i eller titta på alla tävlingar. Som exempel kan nämnas eftermiddagens pay and jump-tävling. Bara där kunde man räkna in 70 starter, vilket är rekord för Gark.

– Ridskoleeleverna ser verkligen fram emot denna dag då de får testa på att hoppa en riktig bana med sin favorithäst. Eleverna har tränat hela terminen och detta arrangemang blir ett fint avslut på terminen för dem, säger ridläraren Maria Larsson och tillägger att alla som deltar får en rosett och en lott.

De mindre barnen kunde prova på ponnyridning på Haflingern Heisse. På terrängbanan erbjöds alla som ville en tur i häst och vagn med kusken Cathrine Karlsson och körhästen Romeo.

Årets utmärkelser

Årets ekipage i dressyr blev 1) Felicia Puranen/Tuddebo’s Dhiva, 2) Emma Eliasson/G. Lord Gilbert, 3) Alexandra Landeman/Vestervangs Illusion.

Årets ekipage i hoppning blev 1) Lisa Olsson/Qute Gold, 2) Isabel Söderlund/Vognmandsgårdens Attention, 3) Lisa Göthlander/Gabriela.

Till Årets eldsjäl utsågs Marja Juutilainen.

Ridskoleeleverna röstade också fram Årets ridskolehäst. På första plats kom Telor följd av Pralin och Katinka.

Annons

20 käpphästar hoppade

På Elmia Horse show i oktober anordnades det första svenska mästerskapet i käpphästhoppning. Gark ville inte vara sämre och tävlingen blev något av lördagens höjdpunkt. Hela 20 ekipage gav sig ut i hoppbanan som hade sju hinder med varierande höjd. Flera deltagare hade tillverkat sin egen käpphäst och också tränat hemma för att klara hinderhöjder upp till 50 centimeter. Deras vedermödor lockade fram både applåder och skratt.

Klubbordförande Amelie Biewendt var mycket nöjd med dagen:

– Jag är oerhört glad och stolt att vi kunnat locka en så stor publik. Ridning som sport växer och vi vill att fler ska få möjlighet att lära känna hästen och lära sig rida, säger hon.