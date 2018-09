Moderaterna vill bilda regering. Socialdemokraterna likaså. Vid denna tidnings pressläggning hade i stort sett alla röster i riksdagsvalet räknats, och en bra andel av rösterna i Jönköpings kommunval.

Riksdagsvalet blev en rysare in i det sista. Enligt den vallokalsundersökning som presenterades vid 20-tiden på kvällen såg Sverigedemokraterna ut att bli näst största parti. Men ju fler valdistrikt som lämnade in sina resultat, desto mer klättrade Moderaterna, på Sverigedemokraternas bekostnad. Det är en lättnad för såväl de rödgröna som Alliansen, men innebär inte att regeringsbildningen kommer att bli lättare. Mellan blocken var det sent på valkvällen i stort sett dött lopp mellan blocken, med ett knappt övertag för de rödgröna. För att göra det ännu mer förvirrande försökte företrädare för såväl Moderaterna som Socialdemokraterna att framställa det egna partiet som det självklara regeringsunderlaget, genom att hävda att motståndaren hade förlorat mest. Någon överlägsen vinnare bjuder inte valet 2018 på, vilket innebär att vi får räkna med att det dröjer en bra bit in på hösten innan Sveriges kommande regering har snickrats ihop.

Socialdemokraterna backar som väntat, men blev inte så stort som vissa opinionsmätningar visade under valspurten. Det lär innebära att talmannen först vänder sig till Stefan Löfven med uppdraget att försöka skrapa ihop tillräckligt med stöd för att bilda regering. Då dröjer det inte innan han knackar på hos Centerpartiet och Liberalerna. Det är knappast troligt att Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L) tar emot Löfvens utsträckta hand i första rundan. Såväl Annie Lööf som Moderatledaren Ulf Kristersson uppmanade under sina respektive valvakor Stefan Löfven att avgå.

Men de två Allianspartierna närmast mitten, Centerpartiet och Liberalerna, bör i anständighetens namn inte heller acceptera en Alliansregering som tar aktivt stöd av Sverigedemokraterna. Visserligen är det önskvärt att byta ut den socialdemokratiska regeringen, för Sverige behöver ett borgerligt styre och ett ledarskap som prioriterar sänkt skatt för låga inkomster samt en fungerande integration med jobb i fokus, och detta utan att ge avkall på välfärden. Men det får inte ske på bekostnad av demokratin. Att släppa in Sverigedemokraterna i de politiska finrummen skulle innebära ett första steg att försvaga den liberala demokrati Sverige har stått upp för under ett sekel.

Ulf Kristersson har lovat svenska folket att inte samarbeta med SD. När han har pressats under utfrågningar har han lagt till brasklappen ”om inte himlen faller ner”.

Det är upp till båda blocken att se till att himlen inte gör det.

Det kommer inte att bli lätt. Det kommer rentav att svida.

Men motsatsen är inte ett alternativ. Sverige förtjänar mer än så.