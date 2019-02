Det har under veckan varit årsmöte hos IFK Värnamo. Och Kaj Larsson som suttit som ordförande under de senaste 22 åren kommer att fortsätta att basa över Värnamos mest kända idrottsförening. Under årsmötet blev Kaj Larsson omvald på ett år som ordförande.

– Det stämmer. Jag går in på mitt 23:e år, konstaterar han.

Ordförande Larsson har dessutom suttit samtliga år på raken.

I höstas åkte ju som bekant IFK Värnamo ur superettan men nu ser man framåt igen. Det blåser positiva vindar inom IFK Värnamo och Jonas Thern kommer att leda laget i division 1 södra.

– Jag tycker det känns positivt, menar Kaj Larsson, som också kunde berätta att i stort sett hela styrelsen fortsätter som tidigare.

Sammanlagt har IFK Värnamo spelat 18 säsonger i näst högsta serien. Åtta år i superettan men även tio säsonger i andradivisionen längre tillbaka i tiden. Och möjligen kommer det att bli fler säsonger på den nivån i framtiden.

Även damlaget åkte ju ur serien i höstas och får ta nya tag i division 2. Ny tränare är Willy Gollwitzer och det kommer bland annat att bli derbyn mot Bors SK den här säsongen.