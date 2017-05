John Rehn tvåmålsskytt när Burseryd vann Fotboll Burseryd vann mötet med Bosna IF hemma med 3-1 (1-0) på fredagen i division 4 Småland västra. John Rehn gjorde två och Carl Enocsson ett mål för Burseryd, målet för Bosna IF gjordes av Amer Suskic. Det här betyder att Burseryd är kvar på tolfte plats, och Bosna IF stannar på elfte plats, i tabellen.