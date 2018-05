Affärsracet hade en lyckad första dag när portarna öppnades under onsdagen. Solen sken och många besökare var på plats. Under torsdagen är en av höjdpunkterna Gnosjöregionens riksdag där politiker bjudits in för att debattera kring regionens näringslivspolitik.

Bland de inbjudna finns Centerpartiets partiledare Annie Lööf och Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Många hade nog sett fram emot att se dessa två debattera mot varandra men nu är det klart att så inte blir fallet. På onsdagskvällen meddelades att Jimmie Åkesson ersätts av partikollegan Mattias Karlsson under torsdagens debatt.