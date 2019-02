"Jag hade avstyrt resan till Bryssel om jag varit kommunalråd"

Johan Malm - Centerpartiets toppnamn i Gnosjö - tycker att Carina Johansson, partikamrat och kommunalråd i Gislaved, ska ställa in Brysselresan.

– Ställ in resan och stanna hemma, Carina, det är ett stilla råd i all välmening, säger han.