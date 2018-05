Från januari fram till i slutet av mars sålde Apple 16 miljoner enheter av modellen Iphone X. Med den siffran ligger företaget i topp vad gäller antal sålda smarttelefoner och det motsvarar 4,6 procent av samtliga sålda smarttelefoner under årets första kvartal.

Tätt efter kommer Apples iPhone 8, iPhone 8 Plus och Iphone 7. En uppstickare i listan är Kenesiska Xiaomis lågprismodell Remdi 5A, som sålde 5,4 miljoner enheter. Xiaomi Redmi 5A har dock inte fått fäste i Sverige, utan säljs mest i Indien och Kina.

FAKTA: Sålda smarttelefoner under första kvartalet iPhone X: 16 miljoner enheter. iPhone 8: 12,5 miljoner. Iphone 8 Plus: 8,3 miljoner. Iphone 7: 5,6 miljoner. Xiaomi Redmi 5A: 5,4 miljoner. Samsung Galaxy S9 Plus: 5,3 miljoner. Totalt 345,4 miljoner.

Först på en sjätteplats kommer Samsung med sin Galaxy S9 Plus. Modellen lanserades dock i mitten av mars och fick därför långt ifrån lika mycket tid att sälja.

– Vi förväntar oss att S9 Plus kommer bli den mest sålda Android-telefonen globalt under det andra kvartalet", säger Woody Oh, vd för Strategy Analytics, till analysföretagets hemsida.

Totalt 345,4 miljoner smartphones såldes världen över under det första kvartalet.