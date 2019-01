På grund av att tung och blöt snö väntas falla under natten till onsdag kommer flera avgångar i Jönköpings län ställas in under onsdagsmorgonen. Det hårda vädret medför att tågtrafiken på grund av avsyning behövs ställas in under morgonen.

– Säkerheten kommer alltid först. Vi vill inte riskera att resenärer blir sittande på ett tåg mitt i vintern. Vi följer väderutvecklingen mycket noga, säger Göran Holmberg, verksamhetssamordnare Trafikledning Syd.

Tågavgångarna ställs in på avgångarna Nässjö-Eksjö, Nässjö-Vaggeryd, Jönköping-Vaggeryd och Nässjö-Vetlanda. Fler sträckor kan komma att stängas av med kort varsel beroende på väderutvecklingen.

De inställda avgångarna ersätts med buss och tågtrafiken väntas kunna återupptas klockan 10 på onsdagsmorgonen, men även den tiden kan komma att ändras.