Trafikverket rapporterar att flera tåg på Södra stambanan mellan Malmö och Stockholm är inställda under torsdagen. Vissa tåg kör en annan väg, men det beräknas vara störningar på sträckan till midnatt i båda riktningarna.

Anledningen är ett signalfel mellan Strångsjö och Simonstorp samt ett elfel mellan Kimstad och Fiskeby.

Resenärer uppmanas kontakta sitt tågbolag för mer information.

Stationer som påverkas av händelserna är Stockholm Central, Aneby, Boxholm, Flemingsberg, Flen, Gnesta, Huddinge, Järna, Katrineholm C, Kimstad, Linghem, Linköping C, Mantorp, Mjölby, Mölnbo, Norrköping C, Stockholms södra, Södertälje Syd, Tranås, Vikingstad, Årstaberg, Älvsjö, Nässjö C.