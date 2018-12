Sedan 2011 har IFK Värnamo spelat i superettan. Men kommande säsong är det spel i tredjedivisionen som gäller. Då kommer lag som Värnamo inte har ställts mot i seriesammanhang tidigare att komma till Finnvedsvallen. Jönköpingslaget Assyriska Turabdin IK är ett sådant lag. Assyriska har snabbt klättrat genom seriesystemet och började 2009 i division 6. Men har alltså på tio år nått division 1. IFK Värnamo kommer även att möta Assyriska i vårvinterns gruppspel i Svenska cupen.

Men även gamla bekantskaper om Landskrona Bois, som precis som Värnamo åkte ur superettan 2018, och Åtvidaberg kommer att spela i division 1 södra 2019. Lindome GIF, FC Trollhättan och Assyriska är uppflyttade från division 2.

Division 1 södra 2019: IK Oddevold, Ljungskile SK, Lindome GIF, Utsiktens BK, Tvååkers IF, Eskilsminne IF, Kristianstad FC, Landskrona Bois, Lunds BK, Torns IF, Assyriska Turabdin IK, IFK Värnamo, Oskarshamns AIK, FC Trollhättan, Skövde AIK, Åtvidabergs FF.

Serien innehåller 16 lag och det ska spelas 30 omgångar.