Det var varmt och soligt på Gamla Ullevi på onsdagskvällen. Örgryte och IFK Värnamo gjorde upp om poängen i superettans nionde omgång.

Värnamo saknade den avstängda duon Freddy Winsth och York Rafael.

IFK Värnamo (4–3–3): Tobias Andersson–Anton Maikkula, Johan Andersson, Tyler Lissette, Jon Birkfeldt–Daniel Ask (ut 88), Alexander Achinioti Jönsson, Predrag Randelovic–Alexander Henningsson (ut 78), Pär Cederqvist, Darwin Jones (ut 54).

Ersättare: Morgan Hellman (målvaktsreserv), Lumala Abdu (in 54), Adnan Kulovac (in 78), Victor Christiansson (in 88), Aldin Basic, Max Olsson.

